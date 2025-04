Ex-Malhação revela ter sido vítima de estupro: 'Tive de fazer um aborto'

Artista relatou que crime teria acontecido após uma confraternização. A atriz lembra de ter deixado o local "dopada", sem saber como isso aconteceu, mencionando que bebia pouco na época.

Foi muito confuso entender como havia acontecido. Havia uma hierarquia de pessoas, a empresa com poder imenso. A pessoa não era um colega de trabalho da equipe em que eu trabalhava, mas ele era da mesma empresa.

Meses após o ocorrido, Renata foi internada pela primeira vez e, pouco depois, recebeu o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar. Ela também contou ter desenvolvido pânico, chegando a ter crises em locais públicos e ao ponto de seu corpo reagir de forma desesperada em situações que lhe causavam medo.

Atriz tem passagens pela TV por produções como "Malhação", "Sítio do Pica-Pau Amarelo", "Pequena Travessa" e, entre outros, como apresentadora infantil na Band Kids. Seu último trabalho como atriz foi no filme "Deixe-me Viver" (2016). Atualmente, ela vive afastada dos holofotes no interior de Minas Gerais.

Denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie. A ligação é gratuita. O serviço recebe denúncias, oferece orientação de especialistas e faz encaminhamento para serviços de proteção e auxílio psicológico. O contato também pode ser feito pelo WhatsApp no número (61) 99656-5008.