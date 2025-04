Publi plagiada? Entenda treta entre Viih Tube e influenciadora

Após ser acusada de plágio, Viih Tube admitiu ter se inspirado no vídeo de outra influenciadora, Graciely Junqueira.

O que aconteceu

Ontem, Graciely Junqueira afirmou que Viih Tube "literalmente copiou" um vídeo publicitário feito por ela. Graciely afirma que o vídeo, inspirado no desenho "As Meninas Superpoderosas", foi roteirizado e dirigido por ela mesma.

No início de ambos os vídeos, as influenciadoras seguem roteiros parecidos, com cenários e figurinos similares. Graciely divulgava tabletes de chocolate, enquanto Viih divulgava sua colaboração com uma marca de eletrodomésticos.