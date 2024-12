Secretário de Cultura de Salvador critica Claudia Leitte por mudar música

O nome de Claudia Leitte ganhou destaque nesta terça-feira (17), após Pedro Tourinho, o Secretário de Cultura e Turismo de Salvador, criticar de forma indireta a mudança que a cantora realizou na letra da música "Caranguejo", após se converter à religião evangélica.

O que aconteceu

Em uma publicação feita em seu perfil do Instagram, o Secretário de Cultura fez uma reflexão sobre os 40 anos do Axé Music. "Axé é uma palavra de origem yorubá, que tem um significado e um valor insubstituível na cultura e nos cultos de matriz africana. Deste mesmo lugar, e com essa mesma importância, vêm também os toques de percussão que sustentam, dão identidade e ritmo", iniciou.

Pedro Tourinho destacou que após tantos anos, o gênero musical deveria passar por mudanças. "Sempre há tempo para refletir, entender, mudar e reparar, mesmo após os 40 anos. O papel da cultura negra no Axé Music, o protagonismo dos cantores brancos, com os negros na composição e na 'cozinha', são fatos que não podem ser contornados. Não é para se fazer caça às bruxas, mas sim fazer justiça e colocar tudo no seu devido lugar".