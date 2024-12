Qual é o segredo de Leonora? Tieta lê carta e soluciona mistério

No capítulo de quarta-feira (18), da novela "Tieta" (Globo), Tieta enfrenta o pai, que recua quando ela pergunta sobre seus remédios. Tieta não entende como Tonha deixou a situação com Zé chegar no ponto que chegou. Aída esbarra em Carol na rua, para desespero de Modesto. Leonora lembra Carmosina de lhe entregar a carta sem que Tieta veja, e Tieta quase flagra. Perpétua repreende o pecado da gula. Perpétua pede que Ricardo agrade a Tieta. Aída pergunta por Carol na reunião e ninguém responde.

Osnar sugere que Zuleika contribua na quermesse, o que seria uma afronta para Perpétua. Zuleika reflete sobre a proposta de Osnar. Milu fala umas verdades ao coronel da Tapitanga. Juracy cobra que Perpétua conte a Aída sobre Carol, mas ela inventa uma desculpa. Tieta aparece de biquíni, chocando a todos. Tieta, Leonora, Ricardo, Peto e Cosme saem para um passeio no Mangue Seco. Tieta mata as saudades das dunas e decide comprar uma casa no local.

Modesto engole uma carta que chegou para Aída que conta sobre Carol. Carmosina entrega uma carta a Leonora, Tieta vê e pede a carta. Leonora entrega a carta a Tieta e sai chorando. Modesto passa mal engasgado com a carta que engoliu. Tieta lê a carta e fica furiosa com Leonora. Modesto e Carol se perguntam quem escreveu a carta para Aída.