160 horas de conteúdo, 400 jogos, famosos: o que fazer na Gamescom 2025?

Já em relação aos e-sports, serão mais de 20 horas de campeonatos oficiais na e-sports arena. Na programação, estão agendadas a CBBS de Brawl Stars e a Pro Kompetition, campeonato mundial de Mortal Kombat 1.

Haverá ainda 160 horas de palestras e debates sobre as mais diversas áreas do desenvolvimento de jogos e sobre a indústria do entretenimento. Entre os assuntos estarão profissão gamer, como abrir um estúdio independente, a posição do Brasil no atual cenário dos jogos, como o país está investindo na área dos games, entre outras.

A área chamada Arcade será o ponto de encontro para quem quer sentir a nostalgia dos clássicos ou desafiar os amigos em partidas frenéticas. Neste local, os visitantes jogam em máquinas de fliperama, simuladores de corrida, pinball, basquete arcade e mais.

Já entre os convidados internacionais estão Bob Burnquist, lenda do skate e estrela do "Tony Hawk's"; Emil Salim, Lead Artist de "Diablo Immortal"; Henk Rogers, o visionário empreendedor e cofundador da The Tetris Company. Eles participarão de palestras e painéis nos palcos principais do evento.

Serviço:

Evento: Gamescom latam - 2ª edição

Data e horário: 1 a 4 de maio, a partir das 9h30 até 20h

Local: Avenida Olavo Fontoura, 1209, São Paulo - Distrito Anhembi.

Ingressos: https://www.mundo-ticket.com/