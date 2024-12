Menina ou menino? Ludmilla e Brunna Gonçalves revelam sexo do bebê

A gravidez de Brunna Gonçalves roubou as atenções no último Numanice, realizado no dia 8, no Rio de Janeiro. Mamãe de primeira viagem, Ludmilla não escondia a felicidade. "Eu vou ser mãe", disse ela em diversos momentos da apresentação. No entanto, o casal disse não saber o sexo do bebê. "Como vocês fazem parte da nossa vida, nós queremos contar que seremos mãe de... Só no dia 17", brincou a cantora.