Sidney Magal entrega segredo da relação de 45 anos que virou filme e série

É preciso ser sempre apaixonado. Esse é o conselho que Sidney Magal, 74, oferece para quem quer viver um amor como o dele e Magali West, 60.

Romance virou filme e série

O relacionamento é o fio condutor da cinebiografia de Sidney Magal, "Meu Sangue Ferve Por Você". A história foi retratada em filme lançado em junho e editada para virar a série de mesmo nome que estreia nesta quarta-feira (18) no Disney+. Além do material do filme, os quatro episódios contam com depoimentos exclusivos do próprio cantor e da esposa: "Fiquei muito feliz por verem que eu sou um ser humano que merece ser falado na sua intimidade, na sua emoção, além da carreira", afirma Magal em entrevista a Splash.