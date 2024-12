Seu Barriga explica sucesso de 'Chaves': 'Somos iguais aos personagens'

Ficou muito complicado. Acho que também virou muito comercial, principalmente comparada com a primeira CCXP, que era mais para os fãs. Agora temos [empresas grandes como] Paramount e outras. É mais voltada para o mercado do que uma festa de fãs, mas tudo bem. Cresceu muito, virou a maior Comic Con do mundo. Eu gosto, e estarei aqui sempre que for convidado.

O ator, carismático e surpreendentemente cheiroso, mostrou que os mexicanos são tão apaixonado pelo Brasil quanto os brasileiros são por "Chaves". "Estar aqui é como estar em casa, parece que nunca saí daqui. Recebo mais beijos e abraços aqui do que no México", afirmou.

Os mexicanos são um pouco mais distantes, frios. Aqui os brasileiros são muito emotivos e apaixonados. É compreensível, toda a sua cultura é assim, das cores à música festiva. É interessante, vocês têm uma influência muito grande de Portugal, mas a música portuguesa é triste. Essa mistura de culturas do Brasil resulta em uma cultura muito festiva. Eu adoro e sou apaixonado pela cultura brasileira, pela comida e pelos meus fãs.

'Chaves': SBT adota retorno em fases, com mais uma exibição especial da série mexicana Imagem: Divulgação/Televisa/SBT

Mas por que raios "Chaves" continua tão relevante, mesmo 50 anos depois de sua criação? É uma pergunta carregada, e Vivar reage aos risos, dizendo: "Boa pergunta... Não sei!", mas logo depois emenda um raciocínio muito válido: o seriado mexicano, em seu humor pastelão e produção de baixo custo, é universal da experiência latino-americana.

"Acredito que tenha algum ponto de contato com o espectador, que encontra algo semelhante em sua vida ou conhece alguém parecido", continuou. "Temos isso em toda a América Latina: o cara que é esperto o bastante para não pagar o aluguel, o menino que não é muito inteligente e passa fome. É universal, e os personagens não são totalmente bons ou maus, mas têm lados luminosos e sombrios, assim como somos todos. Acima de tudo, acho que Chaves, o personagem principal, é um menino que não tem nada, nem pai e nem mãe, mas é otimista."