Batatinha frita... Fã ganha R$ 1 milhão em prova que simula série 'Round 6'

O rapaz, claro, pretende recompensar os outros cinco membros da sua equipe da penúltima fase com parte do prêmio. "Primeiramente, vou dar uma parte para o pessoal que me ajudou a me classificar", garantiu. "Depois para o Samuca — o Samuel, o cara que fez eu me inscrever na prova —, e então para a família", falou sobre seus planos para o recém-adquirido milhão.

Competidores em evento de Round 6 que premiou em R$ 1 milhão vencedor em São Paulo Imagem: Divulgação/Netflix

Conexão Coreia x Brasil

O fato de mais de duas mil pessoas terem acordado cedo num sábado para ver uma disputa inspirada em "Round 6" é sinal de como a série — e muitas outras produções coreanas — encontrou público no Brasil. O evento também prestigiou outros elementos da cultura sul-coreana: a área dos jornalistas, influencers e convidados, por exemplo, tinha comida pelo restaurante Komah, além de ocasionais músicas de k-pop sendo tocadas nos alto-falantes.

Para Jack Park, representante do Centro Cultural Coreano no Brasil, eventos como esse são representativos da expansão da cultura coreana pelo país e pelo mundo - um antigo exemplo de soft power do país asiático. Coreano que trabalha com a organização há uma década, ele afirma que o público brasileiro desenvolveu repertório e gosto pelas produções asiáticas e mais:

"É incrível acompanhar todo esse desenvolvimento e crescimento de interesse do público brasileiro sobre a cultura coreana. [...] É legal de acompanhar, porque vimos o caso de sucesso de 'Gangnam Style' [do artista Psy], em 2012, uma música que, primeiramente, despertou uma reação do público brasileiro como algo engraçado e diferente. Podemos observar o aumento de repertório do público brasileiro, que queria acompanhar coisas novas."