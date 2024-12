CCXP 24: Cosplay premiado dá dicas para concursos e ser profissional

No último dia da CCXP 24, neste domingo (8), o público do Palco Universe vibrou com o Concurso Cosplay Master. O grande vencedor foi Pry Felippe com o personagem Alastor do Hozbin Hotel

O que aconteceu

O Concurso Cosplay Master atraiu grande público, que além do concurso, assistiram a shows de "Anime Song Dance", uma modalidade que propõe dança e performance acompanhadas de música de Anime.

Para o concurso, o público da CCXP escolheu 12 finalistas que concorreram a 5 prêmios: cosplay master, melhor destaque, melhor figurino, melhor performance e melhor inventividade.