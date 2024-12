'Homem fofoca mais que mulher', diz Supla ao lançar rock sobre fofoqueiros

Supla ainda detalha referências: "A gente ficou durante um mes e meio ensaiando músicas dos Beatles e isso influenciou a gente... Recentemente, a gente fez um cover de "Be My Baby", das Ronettes, um trio de Nova York que também influenciou muito os Beatles quando elas foram para Londres, eles as amavam. Essa música, "Be My Baby" influenciou uma música que vai estar no álbum, uma pegada meio pop punk".

Os fãs podem esperar muitos estilos músicas no álbum, incluindo um trap, sempre com a pegada rock punk do artista. "Não é o primeiro trap que vou lançar, já lancei 'Faster'. Eu faço de loucura, porque eu nao paro de criar. E eu fumo maconha também. Isso é música de maconheiro", brinca ele, aos risos.

Para ele, que já gravou até cover de Harry Styles, não existe gênero musical ruim e vale muito mesclar ritmos em estúdio. "Não tem estilo bom ou ruim, existe música,o que importa é a mensagem e a visão. Quando vou fazer música, tento ser o mais livre possível, minha alma tá livre para ir a qualquer lugar, sem vergonha de nada".