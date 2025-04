Elton John lamenta não conseguir ver filhos jogando: 'Angustiante'

Cantor revelou sua perda de visão no ano passado. Ele contraiu uma infecção grave nos olhos enquanto passava o verão no sul da França. "Isso me deixou meio chocado, e eu não consigo ver nada. Não consigo ler nada, não consigo assistir nada", disse ele na época.

Elton John tem falado frequentemente sobre a relação com os filhos e as dificuldades de envelhecer. "Eles pensam sobre minha mortalidade. Eles se preocupam com minha mortalidade", disse o músico em seu documentário, lançado recentemente.

David Furnish falou sobre o marido. "Elton passou por muita coisa, mas ele também é forte como um boi. Ele raramente cancela shows. Ele é um homem forte e um curador. Ele provavelmente vai viver mais que eu. Ele é tão durão."