'Cabelão dourado': quem é a amiga de Ana Castela e sensação do sertanejo

Duda vem chamando a atenção do público desde sua participação no Rodeio de Colorado, também no Paraná. Em seu show no último sábado, ela recebeu a "Boiadeira" e o cantor Zezé Di Camargo.

Fã de sertanejo, Duda coleciona covers em seu canal no YouTube. Desde 2017 a jovem canta música de artistas como Henrique e Juliano, Fernando e Sorocaba e Marília Mendonça. Em participação no PodPlay Podcast em junho de 2024, Duda contou que aprendeu a tocar violão sozinha. Depois de ganhar o instrumento dos pais, a garota, então com 11 anos, passou a pesquisar cifras e observar outras pessoas tocando para desenvolver suas habilidades musicais.

Atualmente, Duda não parece estar em um relacionamento amoroso. "Eu sou só iludida, não aguento mais. Vou namorar só quando for casar, daqui a 30 anos! Esses homens de hoje em dia não prestam", brincou a cantora no PodPlay.

Com mais de 445 mil seguidores no Instagram e quase 520 mil no TikTok, a cantora compartilha diversos momentos bem-humorados. Duda mostra os bastidores da gravação de clipes e de suas apresentações, além de se declarar à sobrinha Cecília e participar das "trends" viralizadas no TikTok.

Eu tento ser o mais natural [na internet]. Tem gente que cria um personagem, eu não curto isso. Eu gosto de ser eu mesma. Se eu estiver sofrendo, vou me mostrar sofrendo; se eu estiver feliz, vou me mostrar feliz; se eu estiver sendo iludida, vou me mostrar sendo iludida, tomando umas 'cachacinhas', sofrendo de amor.

Duda Bertelli em entrevista ao PodPlay Podcast

'Cabelão Dourado' é a música mais viralizada na voz de Duda. Somente no canal da cantora no YouTube, a parceria com a dupla Ícaro e Gilmar contabiliza mais de 5 milhões de visualizações.