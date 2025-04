Morre Antônio Barros, compositor de 'Homem com H', aos 95 anos

O cantor e compositor Antônio Barros, 95, conhecido por sua parceria com a esposa Cecéu, morreu na manhã de hoje em um hospital particular de João Pessoa. A notícia foi publicada pela família nas redes sociais.

Morreu Antônio Barros. O cantor e compositor estava internado em um hospital particular de João Pessoa. Ele tinha 95 anos e sofria com as complicações da doença de Parkinson.

Ele formou conhecida dupla com a esposa Cecéu. Antônio foi responsável por compor, ao lado da esposa, grandes sucessos da música brasileira. São exemplos: 'Homem com H' e 'Por Debaixo dos Panos', gravadas por Ney Matogrosso, e 'Bate Coração', gravada por Elba Ramalho. Ele também escreveu sucessos de Fagner, Luiz Gonzaga e Gilberto Gil. A dupla fez mais de 700 músicas.