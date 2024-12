Perline: Flora achou que teria grande torcida, mas levou balde de água fria

Eliminada desta semana de A Fazenda 16 (Record), Flora teve uma grande decepção ao perceber que tinha torcida menor do que esperava, afirmou Gabriel Perline no Central Splash, do Canal UOL, nesta sexta-feira (6).

A peoa disputava sua permanência no jogo contra Albert e Gui, mas acabou levando a pior. Para Perline, Flora achou que teria apoio da comunidade do samba durante sua participação no programa. Ela é filha de Arlindo Cruz, e usou do bom relacionamento do pai para conversar com grandes músicos.