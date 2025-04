Encontros, jogo de Uno e muita ajuda: o acampamento de fãs do Stray Kids

Rafaela usava um chaveiro do Bbokkari, mascote do Felix, que ela mesma fez. Ela tem uma loja (@love.lines1995) e levou algumas encomendas de fãs para o show. "Comecei a fazer encomendas no show do Nunu (Cha Eunwoo, ator e cantor sul-coreano) e, desde então, faço várias encomendas sob demanda".

Bbokkari (mascote do Felix) feito por Rafaela. Imagem: Camila Monteiro/UOL

Alguns fãs contaram o sufoco que foi conseguir os ingressos para o show —pelo menos os ingressos que desejavam. "Mesmo chegando às 5h, na nossa vez só tinha arquibancada, mas queríamos pista premium", recorda a universitária Carol Linhares, 19, fã de Stray Kids há 3 anos.

Ela estava acompanhada de mais três amigas, que se uniram justamente pelo grupo sul-coreano. Todas foram com photocards combinando, com "holders", as capas fofas muito famosas entre fãs de k-pop, da turma da Hello Kitty. Cada uma com seu integrante favorito: Seungmin, Hyunjin e Han.

Carol, Maria Eduarda, Sabrina e Sara Imagem: Camila Monteiro/UOL