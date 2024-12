CCXP 24: Juliette compara 'cactos' a nerds no evento

É um pouco inusitado ver Juliette entre os convidados da CCXP 24, no meio de personalidades da cultura pop, atores de Hollywood e artistas de HQs. A vencedora do Big Brother Brasil 21 deu as caras no primeiro dia de evento, realizado no São Paulo Expo, na zona sul de São Paulo. O motivo? Falar sobre o poder dos fãs.

O que aconteceu

Juliette falou sobre carreira musical e relacionamento. Ela ainda e refletiu sobre sua jornada ao estrelato.