Fofoca Awards 2024: veja os vencedores do prêmio que homenageia fofoqueiros

As categorias Fofoqueiro do Ano e Fofoca do Ano tiveram votação popular no UOL, garantindo o engajamento de milhões de internautas.

O jornalista Leão Lobo foi o homenageado da noite. Convidados especiais entregaram os troféus: Renato Ambrosio, Celso Zucatelli, Rita Cadillac e Supla.