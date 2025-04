Bangers Open Air: assinante UOL tem 15% de desconto no festival de metal

Um dos maiores encontros da música pesada no Brasil está chegando. De 2 a 4 de maio, o Memorial da América Latina, em São Paulo, se transforma na Meca do metal com o Bangers Open Air. No line-up, Sabaton, Blind Guardian, Avantasia e muito mais.

