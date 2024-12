Vanessa Giácomo sobre elenco de Beleza Fatal: 'Todo elenco da Globo ali'

Vanessa Giácomo, 41, falou sobre como foi gravar "Beleza Fatal", sua primeira novela fora da Globo.

Giácomo destacou que, embora a trama seja produzida pela Max, boa parte do elenco é composto por ex-globais. "No set de Beleza Fatal estava todo o elenco ali da Globo, de pessoas conhecidas, queridas, amigos, a diretora, muitas pessoas? E todo mundo com esse pensamento de que se trata de um recomeço para a gente", declarou em entrevista ao canal do YouTube de Veja.

Atriz afirmou que o streaming "foi um recomeço" para os artistas. "É uma nova forma de contar história. Fiquei 20 anos na Globo, sou apaixonada e grata por tudo que vivi ali. Fiz personagens maravilhosos e minhas portas estão abertas".