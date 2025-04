Bangers Open Air: Sabaton traz aula de grandes guerras de volta ao Brasil

Uma das principais atrações do vindouro Bangers Open Air, nova versão do festival de heavy metal Summer Breeze Brasil com novo nome mas no mesmo Memorial da América Latina, serão os suecos do Sabaton —headliners de sábado (3/5)—, conhecidos por sua obsessão temática envolvendo conflitos históricos, como as duas primeiras guerras mundiais. O guitarrista Thobbe Englund conversou com TOCA.

O que ele disse

"Ninguém vai voltar pra casa desapontado, isso eu posso garantir. Estamos voltando depois de tanto tempo, acho que todos vão ficar felizes, é o que posso dizer por enquanto", explica o muitíssimo bem-humorado Thobbe Englund. O guitarrista chegou a sair da banda em 2016, depois de quatro anos, buscando projetos solo e mais tempo com a família, mas acabou retornando em 2024, assumindo o posto de dono dos principais riffs do grupo.

Depois de uma última passagem por aqui em 2019, no Dream, festival que trazia a banda americana Dream Theater como atração principal, eles prometem retornar —após todas as complicações causadas por uma pandemia no meio do caminho— com todas as suas armas. Evitando dar muitos detalhes a respeito do setlist, pelo menos uma canção está absolutamente garantida.