Stray Kids: bailarinos do grupo fazem sucesso 'turistando' pelo Rio

Um dos maiores grupos de K-pop da atualizada, o Stray Kids está em passagem pelo Brasil, com direito a estádios lotados para suas mega apresentações e passeio de seus integrantes pelas praias cariocas. A curtição, no entanto, tem se estendido até ao corpo de baile do grupo.

Os dançarinos que estão participando da turnê "dominATE", que passa pela primeira vez no Brasil, estão aproveitando para "turistar". E como já esperado, os fãs de K-pop, no caso os stays (nome dados aos fãs do grupo) estão acompanhando —e compartilhando— tudo!

Começando com o clássico passeio no Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo.