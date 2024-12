Sofrência de luxo? Saiba tudo sobre o álbum de estreia da cantora Rosé

"APT." dispensa apresentações, segue no topo de diversas plataformas e furou a bolha de uma forma que pouquíssimas músicas conseguiram nos últimos tempos. Vale ressaltar que é a única música do disco que tem algo em coreano. O resto do disco é todo em inglês —Rosé nasceu na Nova Zelândia e foi criada na Austrália.

Rosé resolveu inovar e presentear os fãs com uma música que tem mais de quatro minutos: "Stay a Little Longer". Na sequência, Rosé apresenta "Stay a Little Longer", "Not the Same" e "Call it the End" —essa última com um pé no country.

Encerrando o projeto, "Too Bad for Us" reitera as dores e amores de Rosé, enquanto "Dance All Night" tem clima de fim de festa, dançando a noite inteira, curtindo essa nova fase, livre e cheia de possibilidades.

"Rosie" pode parecer lento para quem só conhece BLACKPINK, mas quem segue o trabalho de Rosé sabe que o disco é tudo que ela gostaria de ter feito e ainda não havia tido oportunidade.