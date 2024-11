'APT, APT': entenda o significado do hit de Rosé com Bruno Mars

No topo do Spotify Global com quase 10 milhões de streamings diários, "APT." é o hit do momento. A parceria de Rosé, do Blackpink, com Bruno Mars se tornou um sucesso mundial e "hitou" em todas as plataformas musicais. No Youtube, o vídeo já passou de 267 milhões de visualizações em duas semanas.

Most streamed songs on the Spotify global chart (Nov. 3, 2024):



#1 APT. 9.7M

#2 Die With A Smile 9.7M

#3 Birds Of A Feather 6.4M

#4 Who 5.6M

#5 Tu Boda 4.9M

#6 Taste 4.4M

#7 Sailor Song 4.1M

#8 Espresso 4M

#9 That's So True 3.8M

#10 Good Luck, Babe 3.6M



: @PopDataMusic pic.twitter.com/5Q115ePeeS -- Spotify Daily Data (@spotify_data) November 4, 2024

A canção debutou em oitavo lugar no Hot da Billboard, algo muito comemorado pela própria cantora em suas redes sociais. Ela agradeceu muito os "number ones" (números 1), nome que ela deu aos seus fãs e os blinks, fãs do Blackpink.