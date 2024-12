'Chegamos no limite': veja as broncas mais marcantes da produção do BBB

Nas 24 edições que foram ao ar, o BBB (Globo) somou tretas e inúmeras broncas da produção. Relembre as mais marcantes dos últimos tempos a seguir!

De roupas na piscina à punição gravíssima no BBB 24

Beatriz fez um top de laranja no BBB 24 e foi repreendida Imagem: Reprodução/Globoplay

O elenco do BBB 24 desafiou a produção do reality e sofreu as consequências. Beatriz Reis foi uma das campeãs em broncas da edição, sendo advertida por seu figurino com cascas de frutas, bater boca durante uma dinâmica e por derrubar Sabrina Sato na casa.