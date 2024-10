Jean Wyllys, Alemão, Sol: Quais ex-BBBs deveriam voltar em ação do BBB 25?

O BBB 25 (Globo) já confirmou que trata ex-participantes icônicos para uma ação que relembra os melhores momentos.

Leão Lobo diz que o ideal seria ver pessoas que tiveram muito atrito, como Jean Wyllys (BBB 5) e Diego Alemão (BBB 7). "Foram bem marcantes do BBB".

Yas Fiorelo, por sua vez, citou Solange, do BBB 4, e o episódio em que ficou cantando "We Are The World", de Michael Jackson, em uma prova de resistência. A volta de Maurício — que ficou conhecido por Mau Mau — no BBB 11 também foi interessante, aponta.