Cotas milionárias, ex-brothers e doc: as novidades da Globo sobre o BBB 25

História de ex-brother: nas redes sociais da emissora, ex-participantes do reality vão retomar suas raízes e contar momentos marcantes de suas trajetórias.

Decoração temática: a celebração dos 60 anos da emissora poderá ser vista nos cômodos do BBB 25. A casa terá como tema as histórias

que a Globo contou e ainda vai contar em seus 60 anos: novelas, programas de humor, auditório... Os quartos vão ser uma homenagem a essas histórias com decorações cheias de referências para o público.

BBB em duplas: o plano comercial confirma a dinâmica inédita. Pela primeira vez na história do programa, a entrada de todos os participantes será em dupla. As duas pessoas terão de enfrentar os desafios e provas do programa em conjunto. Em determinado momento do jogo, as duplas irão se separar e jogar individualmente. Só haverá um campeão.

Cotas de publicidade

Cota Big custa R$ 124.097.814,00 e permite a presença do anunciante em todos os canais e plataformas envolvidos na cobertura e repercussão do reality. Anunciante tem espaços exclusivos como: Plantão BBB, sete entregas com garantia de patrocínio à Prova de Resistência; presença no Globoplay com segmentação para o público-alvo da marca; estudo Brand Lift Study para compreender o impacto das campanhas; e presença em um quadro mensal com creators repercutindo os acontecimentos do reality show.

A cota Camarote custa R$ 95.108.802,00. Os anunciantes têm presença no envelopamento do especial das 25 edições do programa e ações de performance e out-of-home (OOH) pensados para acompanhar a jornada do consumidor.