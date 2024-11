Anna Muylaert inverte papéis de gênero em sátira: 'O dinheiro é machista'

Anna diz que o objetivo do filme é divertir as mulheres e causar um "pensamento catártico" nos homens. "Para as mulheres tem um quê de vingança, para os homens tem um choque, um mal-estar. As mulheres se veem, todas têm uma história de assédio. Os caras ficam com vergonha", conta.

Em uma das cenas mais chocantes, o personagem de Vitti é assediado sexualmente pela personagem de Gianoukas. Ele sofre ao não ser acolhido por sua avó, que também faz parte do clube.

Com "Ainda Estou Aqui" podendo representar o Brasil no Oscar do próximo ano, Muylaert avalia as chances como grandes. "O brasileiro está gostando do filme porque fala da nossa história. É um filme importante, bem feito, caro. Uma reconstrução de época. A Fernanda [Torres] é incrível, o Selton [Melo] é maravilhoso. E há uma esperança, porque o Walter Salles já esteve no Oscar. Então, as pessoas confiam que ele pode trazer o 'fogo sagrado' do Oscar."