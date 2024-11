Um Homem Diferente: Ator da Marvel passa por transformação radical; confira

No filme "Um Homem Diferente", que estreia nos cinemas no dia 12 de dezembro, o ator Sebastian Stan interpreta um homem com uma doença rara caracterizada pelo surgimento de tumores benignos em diferentes partes do corpo — no caso do personagem, no rosto.

A caracterização foi feita com próteses e maquiagem. Todos os dias, a equipe demorava duas horas para aplicar no rosto do ator um molde de silicone com os tumores. A prótese pesava cerca de um quilo, segundo a revista Variety. Confira o processo de aplicação: