Novo 'Moana' revela a dor e a beleza de deixar quem se ama para trás

O conflito entre o futuro e o passado é demonstrado por meio dos diferentes conselhos e pedidos que Moana recebe. Se por um lado o futuro, representado por Simeá, se vê com medo do desconhecido e da possibilidade de nunca mais ver a irmã, o passado, na figura de sua avó, sabe ser preciso enfrentar desafios e se jogar além do que sabemos para não apenas descobrirmos, mas evoluirmos.

"Moana 2" brilha ao conseguir, por meio de uma animação, transparecer ao público os diferentes sentimentos da protagonista sobre a difícil decisão de ficar ou partir. Moana percebe que sua evolução está não apenas no nível do desafio que enfrentará, mas também está na noção do que pode perder caso falhe.

O filme é maduro o bastante para não fazer promessas que não podem ser cumpridas, então não diz nem ao espectador, nem à própria Moana que o resultado de sua aventura será positivo. Ao contrário, o longa deixa claro que é preciso se aventurar no desconhecido a fim de evoluir, mesmo que isso signifique sacrificarmos aquilo que amamos.