Gabriel Leone foi aprovado por família de Senna para honrar legado do ídolo

Gabriel Leone estreia nesta sexta-feira (29) como Ayrton Senna na nova produção da Netflix, apontada como uma das grandes estreias deste ano na plataforma de streaming.

Em seis episódios, a minissérie "Senna" abordará a história pessoal e profissional do ídolo do automobilismo no Brasil. Em entrevista, o ator conta que precisou passar por testes para integrar o elenco e chegou a ser aprovado pela família de Senna para interpretar o piloto, que faleceu em 1994.