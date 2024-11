Da pista ao drama familiar: por que 'Senna' vai além do automobilismo?

Essa série vem para abranger ainda mais essa trajetória que ele teve —curta— de sucesso e que infelizmente acabou com uma tragédia. Vitor Búrigo

A trama também foca bastante o lado pessoal de Senna, fofocas e até episódios mais tristes da história do piloto, diz Flavia Guerra. A jornalista, que esteve no set de filmagens da série na Argentina, diz que vida pessoal e profissional de Senna são "inseparáveis". "Retratar esporte não é fácil. E na série, isso está muito bem colocado com a vida particular do Senna", avalia.

A série trata com muita sobriedade essa vida pessoal, mas de um jeito muito orgânico. É um grande acerto. Quem não conhecia o Senna verá uma faceta mais aprofundada dele, e quem era fã vai se emocionar, chorar e reviver . Flavia Guerra

Gabriel Leone foi aprovado por família de Senna

Em entrevista, Gabriel Leone, que interpreta Senna na série, conta que precisou passar por testes para integrar o elenco e chegou a ser aprovado pela família de Senna para interpretar o piloto.