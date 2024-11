Por que 'Wicked' pode ser um grande acerto no cinema?

No Brasil, as atrizes do musical de teatro são quem dublam as vozes nas atrizes norte-americanas no cinema. Segundo Fabi Bang, atriz e dubladora, o cinema as ajuda a ter "mais intimidade" com o público. "O espectador está diante daquela tela onde o personagem se aproxima dele."

Quando estamos no teatro, a gente precisa fazer com que o nosso tamanho espacial consiga alcançar um público que às vezes está sentado a 30 metros de distância, lá em cima do balcão. As emoções precisam chegar muito longe, a gente não tem a intimidade que o cinema tem. Fabi Bang

'Retrato de um Certo Oriente' acompanha irmãos em fuga da guerra

Baseado na obra homônima de Milton Hatoum, "Retrato de um Certo Oriente" (Marcelo Gomes) chega aos cinema nesta quinta (21). O longa acompanha a fuga de dois irmãos libaneses de seu país, que descobrem a floresta amazônica nos anos 1940 —retratando toda a injustiça e resiliência dessa jornada.

É um filme de pessoas que estão desterradas, procurando seu lugar no mundo. "Na história, Oafa se apaixona por um mercador, que é muçulmano, mas o irmão não aceita esse amor. Já no Amazonas, eles se deparam com os indígenas, brasileiros que também foram desprovidos de sua terra", diz Flavia Guerra.