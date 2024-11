Injustiça e resistência: filme expõe ciúme de irmãos em fuga da guerra

Adorei a versão dublada e a versão original com as vozes. Está tudo no tempo, tudo maravilhoso, não tem barriga. Eu não sou aquela fã incondicional de musical —o musical tem que me ganhar. E esse ganha, e ganha muito. Está tudo direitinho, encaixadinho, desafiando a gravidade. Todos os pontos estão lá. É "fan service" de primeira categoria, mas para quem não é fã também funciona demais. E quem não é fã ainda vai se apaixonar de certeza. Flavia Guerra

No Brasil, as atrizes do musical de teatro são quem dublam as vozes nas atrizes norte-americanas no cinema. Segundo Fabi Bang, atriz e dubladora, o cinema as ajuda a ter "mais intimidade" com o público. "O espectador está diante daquela tela onde o personagem se aproxima dele."

Quando estamos no teatro, a gente precisa fazer com que o nosso tamanho espacial consiga alcançar um público que às vezes está sentado a 30 metros de distância, lá em cima do balcão. As emoções precisam chegar muito longe, a gente não tem a intimidade que o cinema tem. Fabi Bang