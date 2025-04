É Tudo Verdade: 'Documentários brasileiros são dos mais complexos do mundo'

Fiquei cinco anos conversando com Mário, e essa conversa redundou esse filme. Para quem quer ter uma 'geral' sobre Mário de Andrade, este é um prato cheio. Murilo Salles

Apresentado por Flavia Guerra e Vitor Búrigo, Plano Geral é exibido às quartas-feiras, às 11h, no canal de Splash no YouTube e na home do UOL, com as principais notícias sobre cinema e streaming. Você pode ainda ouvi-lo no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.