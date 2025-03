'Branca de Neve': Live action tem acertos, mas não deve alcançar sucesso

A produção consegue abordar problemas da juventude tanto na narrativa quanto nas escolhas técnicas, com destaque para o plano sequência. "A intenção não é mostrar 'quem matou'. A série fala sobre os adolescentes e o que eles fazem dentro do quarto", avaliou Vitor Búrigo no Plano Geral.

Em quatro episódios, a produção mostra a dificuldade que os jovens têm de se expressarem e a influencia da internet. "Nós somos reféns da internet, imagina um jovem que está construindo sua personalidade, cheio de duvidas, medos e angustias? Ele vai se fechando no mundo dele", completa Búrigo.

Por sua complexidade e com o impacto que está tendo entre o público e a crítica, Flavia aposta na série na próxima temporada de premiações. "É muito bem construída narrativamente para trazer uma gravidade contemporânea. É uma série baseada no que vem acontecendo no Reino Unido com os adolescentes", diz.

Ditadura inspira nova ficção

Grande vencedor do Festival do Rio 2023, "A Batalha da Rua Maria Antônia" é outra estreia da semana nos cinemas brasileiros. O longa recarrega o fôlego da temática da ditadura brasileira, que ganhou destaque com "Ainda Estou Aqui", ao recontar de forma ficcional um episódio real de 1968.