'Senna' explora dramas pessoais e tragédias do maior piloto brasileiro

Retratar esporte não é fácil. E, na série, isso está muito bem colocado com a vida particular do Senna. A série trata com muita sobriedade essa vida pessoal, mas de um jeito muito orgânico. É um grande acerto. Quem não conhecia o Senna verá uma faceta mais aprofundada dele, e quem era fã vai se emocionar, chorar e reviver. Flavia Guerra

A minissérie promete mostrar toda a trajetória de superação, desencontros, alegrias e tristezas com um "superelenco", avalia Vitor Búrigo. Além de Gabriel Leone, que dá vida a Senna, estão na produção Alice Wegmann, Christian Malheiros, Marco Ricca, Pamela Tomé e atores internacionais.

Essa série vem para abranger ainda mais essa trajetória que ele teve —curta— de sucesso e que, infelizmente, acabou com uma tragédia. Vitor Búrigo

Gabriel Leone foi aprovado por família de Senna

Gabriel Leone contou em entrevista à jornalista Flavia Guerra que precisou passar por testes para integrar o elenco e chegou a ser aprovado pela família de Senna para interpretar o piloto.