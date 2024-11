Enrico, filho de Chitãozinho, diz que carreira é orientada pelo pai

Agora focado na carreira de cantor, Enrico gosta de seguir os conselhos do pai. "Vamos ouvir os mais velhos, né? São 54 anos de carreira! Meu pai é muito presente, ouço muito na questão de repertório, criação das músicas, playbacks. Ele está sempre envolvido nos estúdios, nos projetos. Gosto muito de como ele é, ele é muito profissional e agrega demais. Além disso, como pai, ele me dá um superapoio que sou muito grato", avalia.

Enrico gravou o clipe de "Aleluia", também com o auxílio de Chitãozinho. "Não é o primeiro clipe que gravamos juntos. Nosso primeiro projeto que lançamos foi 'Fogão de Lenha', em homenagem ao Dia das Mães. No meu primeiro álbum, que lancei esse ano, teve a participação do meu pai na música 'Ela Não Vai Mais Chorar' e agora estamos lançando mais um projeto, esse de Natal", listou o cantor.