Executivos de games exaltam a BGS e o mercado brasileiro: 'Viemos aprender'

Venho de um país que tem 10 milhões de habitantes, e só São Paulo já ultrapassa esse número. O estúdio é da Noruega, que tem 5 milhões de habitantes. A escala do Brasil é enorme, e também dei entrevista para mais pessoas da América Latina, chegamos a muita gente. Vocês deviam estar orgulhosos do evento que tem aqui. Nunca vi nada tão bem construído e bem preparado. Bruno Nunes

Para os desenvolvedores, a Brasil Game Show é uma chance de entender o elusivo gamer brasileiro. Afinal, o Brasil é um dos países que mais consome videogames, então é natural que estúdios estrangeiros queiram cativar o público daqui.

É o caso da equipe por trás da série "Jackbox", que são coletâneas de minigames à la pergunta-e-resposta, curiosidades gerais e mais, para curtir com a família e amigos. A BGS é, no caso, o segundo evento brasileiro em que os norte-americanos aparecem, tendo vindo para a gamescom latam meses antes, em junho.

"Queríamos ver o quão diferentes são os eventos, já que esse é muito maior, o que nos deixou bem animados", explicou Belia Portillo, vice-presidente internacional e gerente de marketing global da Jackbox Games. "Estamos tentando entender o mercado brasileiros e quais jogos as pessoas jogam por aqui. Vimos um estande do Gartic ali fora, que é um jogo muito semelhante ao nosso. Então, se isso é algo que os brasileiros gostam, temos algo para oferecê-los. Estamos aqui para aprender!

A presença no país se dá após um impressionante trabalho de localização dos títulos ao idioma, com texto e dublagem em português, e perguntas e curiosidades relevantes à cultura brasileira. Na BGS, o estande de Jackbox era mais como uma área de descanso, em que as pessoas podiam sentar e jogar umas partidas sem compromisso, para dar risadas e recarregar as energias.

Segundo a executiva, criar experiências em feiras assim é importante, já que a difusão dos games "Jackbox" no Brasil é constante, ainda que um pouco lenta. "Foi divertido ver um crescimento de 100% nas livestreams brasileiras no período de um ano: em 2023, eram duas pessoas, e agora são cerca de 20 fazendo lives do nosso jogo. É legal de ver, claro, mas ainda vemos muito espaço para aumentar a divulgação do game."