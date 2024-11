Picante! Chad Michael Murray explora sensualidade em filme natalino

Está aberta a temporada de filmes de fim de ano! Com isso, a Netflix estreia nesta quarta-feira (20) o filme "No Ritmo do Natal", com uma história natalina um pouco diferente da que costumamos ver. Estrelado por Chad Michael Murray, o longa acompanha a tentativa de um bar voltar a fazer sucesso com apresentações sensuais masculinas.

Sim! Homens sem camisa

Galã de "One Tree Hill" nos anos 2000, Michael Murray afirma ter passado por treinamento "intenso e assustador" para dançar de maneira sedutora no filme. Para ele, era apavorante a possibilidade de não dar seu melhor, mas, agora, vê o resultado como positivo, adicionando uma nova habilidade no currículo.

A produção contou com o trabalho da coreografa Christine Lakin e também dançarinos profissionais. "Eles me davam dicas do tipo: 'coloque um pouco mais de peso no pé direito'. E, de repente, tudo fazia sentido para mim. Então, foi uma experiência completa, mas simplesmente adorei."