'Conclave' garante 1º lugar no Prime Video Brasil após morte do papa Francisco

O filme Conclave (2024) alcançou o topo do ranking de títulos mais assistidos do Prime Video no Brasil nesta terça-feira, 22. O interesse pelo longa cresceu após a morte do papa Francisco, ocorrida ontem.

Desde a última sexta (18), o título já figurava entre os mais vistos na plataforma. Com a notícia da morte do pontífice, o longa não apenas assumiu a liderança entre os filmes, como ultrapassou também as séries, tornando-se o conteúdo mais assistido em todo o catálogo do streaming no País.

Dirigido por Edward Berger, Conclave é baseado no livro homônimo de Robert Harris e explora os bastidores da escolha de um novo papa, processo que historicamente desperta atenção por seu caráter reservado e simbólico. A narrativa combina fatos históricos e elementos ficcionais, focando nos dilemas internos dos cardeais durante o conclave.