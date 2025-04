Segredo do novo papa e escândalos: veja final explicado do filme 'Conclave'

"Conclave" (2024) mergulha nos bastidores secretos do Vaticano em meio à escolha de um novo papa. Vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado, o drama político-religioso passou a ocupar o primeiro lugar do Prime Video após a morte do papa Francisco nesta segunda-feira (21), aos 88 anos. Entenda o que acontece no final do longa.

Alerta de spoiler

Segredo íntimo do Cardeal Adeyemi (Lucian Msamati) é descoberto, forçando-o a abandonar a disputa. Após se revelar contrário à comunidade LGBTQIA+ e começar a despontar como um dos favoritos, vem à tona um relacionamento do religioso com uma freira atuante no próprio Conclave, com quem ele teve um filho. Diante do escândalo, Lawrence praticamente obriga o cardeal a abandonar a competição.

Cardeal Lawrence (Ralph Fiennes) descobre que Cardeal Tremblay (John Lithgow) foi demitido antes de o papa morrer. O chefe do Conclave encontra documentos nos aposentos do falecido papa que revelam a demissão de Tremblay por seu envolvimento em escândalos financeiros e corrupção dentro da Igreja. Com isso, há outra baixa na disputa pelo papado.