Atores de Harry Potter dizem ter dificuldade de ver filmes 'do jeito certo'

Oliver compartilha da sensação do irmão, e diz assistir às suas próprias cenas para logo em seguida começar a lembrar dos bons momentos. "Até hoje, 20 anos depois, ainda me lembro do que estávamos fazendo. Por exemplo: tem uma sequência que acontece no Salão Principal que, logo depois, fomos assistir a um jogo importante da Inglaterra que acontecia no estádio de Wembley. Me lembro de estarmos todos muito animados para terminar as gravações e irmos acompanhar a partida. Então, não assisto em ordem, da maneira correta. Para mim, é mais um salto para reviver boas lembranças."

Os apresentadores James Phelps e Oliver Phelps com o jurado convidado Warwick Davis, o Filius Flitwick de 'Harry Potter' Imagem: Divulgação/ Max



Quem não deixa a memória sumir também são os fãs da saga que, mesmo após duas décadas, reconhecem os intérpretes dos irmãos Wesley. "Mesmo ontem, eu estava andando na rua e uns caras que estavam almoçando nos reconheceram", conta Oliver. "Ainda é muito especial que as pessoas nos associem aos personagens. Mas existe aquele amor por todas as coisas que envolvem Harry Potter."

Para o ator de George, "Harry Potter: Bruxos da Confeitaria" é uma maneira de sanar a falta de conteúdos sobre a saga. "Como pudemos ver com este reality show, a demanda existe, e há muitas reações a tudo o que foi lançado."

Apresentadores James e Oliver Phelps com os concorrentes Riccardo Meniccuci e Hemu Basu Imagem: Divulgação/ Max

De volta ao mundo mágico

Oliver Phelps contou ter sido rapidamente convencido a aceitar o convite para apresentar o programa ao lado do irmão. "O conceito em si já era muito atraente para nós, pois somos fãs de programas gastronômicos de qualquer maneira, mas também sabemos muito sobre o mundo mágico."