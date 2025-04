'Conclave': papa de filme representa Francisco? Detalhe escondido responde

Após a morte do papa Francisco, "Conclave" se tornou o filme mais assistido do momento no Prime Video. O longa usa personagens fictícios para mostrar o processo de escolha de um novo papa —mas um deles pode ter inspiração na vida real.

Em uma determinada cena, um dos cardeais invade os aposentos do papa. O cardeal Lawrence (Ralph Fiennes) quebra o selo colocado na porta do quarto do falecido pontífice em busca de algo que guie seu voto no conclave.

Ao abrir uma gaveta, ele encontra um conjunto de elásticos de escritório. Os elásticos passam despercebidos em meio a objetos como uma calculadora, remédios e uma carta.