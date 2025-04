'Intolerante' e 'bilionária obcecada': ator detona autora de 'Harry Potter'

Sean Biggerstaff, 42, juntou-se à lista de atores de "Harry Potter" que condenaram os posicionamentos transfóbicos de J. K. Rowling, 59.

O que aconteceu

O ator comentou um post da escritora comemorando a exclusão de mulheres trans da definição legal de mulheres pela lei britânica. "A intolerância apodrece o espírito", disparou ele, por meio do X (antigo Twitter).

Biggerstaff acusou também Rowling de financiar o grupo For Women Scotland, que lutou pela decisão judicial anti-trans. "A maioria das mulheres escocesas, que não concordam com essas babacas, não estão sendo financiadas por uma bilionária obcecada", detonou, nos comentários de um post em que Rowling elogia as militantes do grupo.