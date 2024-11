Clássico do cinema, 'Calígula: O Corte Final' ganha versão estendida

"Calígula: O Corte Final" chegará aos cinemas brasileiros no dia 5 de dezembro, com distribuição da A2 Filmes. Acima, veja o trailer, exclusivo de Splash.

A nova versão do clássico foi exibido no Festival de Cannes. Ele é escrito por Gore Vidal (de "O Siciliano", "Lincoln" e "Código de Honra") e estrelado por Malcolm McDowell ("Laranja Mecânica"), Helen Mirren ("A Rainha" e "Assassinato em Gosford Park"), Peter O'Toole ("Lawrence da Arábia" e "Tróia") e grande elenco.

Conhecida por ser ousada demais para a época de seu lançamento original, a produção volta as telonas após 43 anos. Ela conta com cenas inéditas e uma reedição de Bob Guccione e Franco Rossellini, além de produção de Thomas Negovan. Esta reconstrução resgata as atuações completas e apresenta os cenários exuberantes do ganhador do Oscar, Danilo Donati.