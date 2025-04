Festival de cinema coreano terá mostra competitiva com R$ 30 mil em prêmios

O Korean Film Festival (Koff) retorna ao Brasil em 2025 para sua terceira edição, oferecendo oportunidade a trabalhos cinematográficos que celebrem a cultura da Coreia do Sul.

O que aconteceu

As inscrições para curtas e longas-metragem vão até o dia 20 de maio. O filme inscrito deverá ter sido concluído após janeiro de 2024. Os interessados em participar podem encontrar o regulamento e as instruções no site do festival ou por meio do link da conta oficial do KOFF no Instagram (@koffko_).

A edição deste ano ocorrerá entre os dias 15 a 18 de agosto em Piracicaba; de 16 a 21 de setembro em Belo Horizonte; e de 3 a 9 de outubro em São Paulo. O evento promoverá exibições gratuitas de filmes e mostras competitivas e não competitivas, além de debates e atividades culturais.



O Koff 2025 oferecerá prêmios que somam R$ 30 mil para as produções participantes da mostra competitiva. Além disso, estudantes de cinema poderão concorrer a um prêmio especial para a produção de curtas-metragens de 3 a 5 minutos sobre a Coreia do Sul. O curta vencedor será exibido durante o festival em São Paulo.