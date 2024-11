Transfobia de J.K. Rowling não afeta série de Harry Potter, diz CEO da HBO

O chefe da HBO, Casey Bloys, afirmou que as declarações transfóbicas de J.K. Rowling "não vão afetar" a produção da série de Harry Potter, inspirada no universo do bruxo criado pela autora britânica.

O que aconteceu

Casey abordou o assunto durante coletiva de imprensa. Na ocasião, ele foi questionado sobre as declarações de J.K., que se posiciona contra os direitos das pessoas transgêneros, e garantiu que as opiniões da autora "não terão impacto" na série de Harry Potter.

Bloys, no entanto, admitiu que Rowling está "bastante envolvida" no desenvolvimento da série. "Acredito que, sim, ela terá opiniões sobre a contratação de nosso elenco. No entanto, as visões dela não vão afetar na escolha dos atores, tampouco dos diretores, produtores ou qualquer coisa assim", declarou.