Rupert Grint lembra cena famosa com Maggie Smith em Harry Potter: 'Sortudo'

Maggie Smith e Rupert Grint em 'Harry Potter' Imagem: Reprodução/Warner Bros. Pictures

No Instagram, Rupert lamentou a morte de Maggie. "Ela era muito especial, sempre muito engraçada e gentil. Eu me sinto incrivelmente sortudo de ter compartilhado um set de filmagens com ela, e particularmente sortudo por ter dançado com ela. Eu sentirei sua falta".