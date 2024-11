'Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa' será exibido na CCXP 24

A CCXP24 anunciou nesta quinta-feira (14) a pré-estreia de "Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa". A exibição será realizada no dia 8 de dezembro, domingo, às 11h, abrindo o último dia do maior evento geek do mundo.

Estarão presentes os atores de Chico Bento (Isaac Amendoim), Zé Lelé (Pedro Dantas), Rosinha (Anna Julia Dias), Zé da Roça (Guilherme Tavares), Hiro (Davi Okabe) e Tábata (Lorena de Oliveira). Ao lado deles, também estarão o diretor Fernando Fraiha e o diretor-executivo da Mauricio de Sousa Produções, Marcos Saraiva.